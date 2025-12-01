Concert Pensée à l’instant dite Le Centre Pompidou-Metz Metz

Concert Pensée à l’instant dite

Le Centre Pompidou-Metz 1 1Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18 19:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Dans Pensée à l’instant dite, pièce mixte pour musiciennes jouant des infrabasses, Soizic Lebrat explore l’acte de penser comme une vibration intérieure.

Poursuivant ses recherches autour de l’acte de douceur, initiées dans Auscul(p)ter, elle questionne l’écoute à travers ce qui échappe au langage et à l’oreille. Inspirée par sa pratique de la pensée en course à pied, qu’elle relie à celle qui guide son geste musical, elle imagine un travail autour de la vibration d’une corde grave détendue, partagé avec d’autres musiciennes.

Dans cette sororité expérimentale, la musique devient terrain de soin et de contagion une transmission non verbale d’un corps à l’autre.Adultes

0 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 1Parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

In Pensée à l’instant dite, a mixed piece for female musicians playing infrabass, Soizic Lebrat explores the act of thinking as an inner vibration.

Continuing her research into the act of gentleness, initiated in Auscul(p)ter, she questions listening through what escapes language and the ear. Inspired by her practice of thinking while running, which she links to that which guides her musical gesture, she imagines a project based on the vibration of a relaxed low string, shared with other musicians.

In this experimental sisterhood, music becomes a field of care and contagion a non-verbal transmission from one body to another.

L’événement Concert Pensée à l’instant dite Metz a été mis à jour le 2025-12-10 par AGENCE INSPIRE METZ