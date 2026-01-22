Concert People Aki

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concert Ska

People Aki ! C’est six musicien.nes qui se retrouvent à Lyon en 2019 pour jouer du Ska jamaïcain, cette musique née à Kingston en 1962 et qui porte en elle l’énergie d’un peuple libéré de la colonisation. Dans les bars, les cafés concerts, le groupe joue d’abord des reprises des Skatalites, les inventeurs du Ska.

Au fil des concerts, l’envie d’écrire notre propre musique, de raconter nos histoires devient plus forte et en 2021 nous enregistrons notre premier EP La comtesse Valentine . Depuis le répertoire original s’enrichit de morceaux instrumentaux, d’histoires chantées ou racontées, d’hommages aux artistes jamaïcains. Nos envies musicales ont le goût du Ska, la couleur du jazz et la poésie d’une chanson française.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert People Aki

L’événement Concert People Aki Ambrugeat a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze