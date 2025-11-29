Concert Pépin and Co Rue du Canal Fillé
Concert Pépin and Co Rue du Canal Fillé samedi 29 novembre 2025.
Concert Pépin and Co
Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé Sarthe
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Pépin and Co vous donne rendez-vous !!!
Reprises Pop Rock .
Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 87 61 01 lebalmoulinsart@gmail.com
English :
Pépin and Co look forward to seeing you!!!
German :
Pépin and Co verabredet sich mit Ihnen!!!
Italiano :
Pépin e Co vi aspettano!
Espanol :
¡Pépin y compañía le esperan!
