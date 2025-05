Concert Pepper swing – Restaurant La Fabrique cuisine libre Dax, 28 juin 2025 12:30, Dax.

Landes

Concert Pepper swing Restaurant La Fabrique cuisine libre Dax

Début : 2025-06-28 12:30:00

fin : 2025-06-28 15:30:00

2025-06-28

Laissez vous emporter par l’énergie et la poésie du jazz manouche de Pepper Swing, dans le cadre chaleureux et convivial de la Fabrique, cuisine libre et maison. .

Restaurant La Fabrique cuisine libre 2 place Camille Bouvet

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 054077266 lafabrique40@gmail.com

Concert Pepper swing

