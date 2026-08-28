Informations pratiques

Assérac

Concert Pêr Vari Kervarec

A l’Eglise Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Le Trio vous propose un voyage dans la culture et l’histoire de la Bretagne. La mémoire d’un peuple, l’âme profonde de la Bretagne, émotion assurée !

Les bénéfices serviront à la sauvegarde du patrimoine de notre village de Pompas, de l’église pour permettre sa réouverture et ainsi organiser de nouveaux événements cultuels et culturels.

Réservations sur HelloAsso ou au 06 32 70 74 42 .

A l’Eglise Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 07 29 87 sauvonsleglisedepompas@gmail.com

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English :

L’événement Concert Pêr Vari Kervarec Assérac a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44