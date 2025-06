Concert Percu’Fola à Gouvieux Gouvieux 22 juin 2025 17:00

Oise

Concert Percu’Fola à Gouvieux 38 Rue de la Mairie Gouvieux Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 17:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

La joie, les couleurs et le rythme de la musique africaine viennent à vous !

Sur scène, 6 musiciens percussionnistes accompagnés de 2 musiciens et d’1 danseur venant du Burkina Faso Flatié Dembélé (Kora, balafons et jembé) ancien 1er soliste du ballet national du Burkina Faso et Nazi déni Dakuyo (dununs, n’goni) 0 .

38 Rue de la Mairie

Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 13 13

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Percu’Fola à Gouvieux Gouvieux a été mis à jour le 2025-06-13 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme