Concert Percussion DUO HAKAÏ / Classe de percussion de Sandra Valette Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Le Duo Haïkaï, composé des percussionnistes Ivan Oesinger et Lorenzo Manquillet, incarne une vision artistique singulière qui fusionne tradition et innovation. Ce duo, né de leur rencontre au Conservatoire de Lyon, explore avec audace et sensibilité le potentiel expressif du marimba, revisitant des chefs-d’œuvre du répertoire pianistique.

Ce concert de marimba est un voyage intemporel, où les frontières entre les époques et les styles s’effacent pour laisser place à l’émotion et l’expression. À travers des transcriptions conçues pour marimba, le Duo Haïkaï revisite des œuvres emblématiques, de la pulsation hypnotique de Philip Glass à la passion envoûtante d’Astor Piazzolla, en passant par la puissance de Keiko Abe. Sans cesse réinventé, le marimba se fait tour à tour conteur, danseur et poète. Découvrez la finesse, la poésie et la délicatesse que la percussion peut offrir !

A l’Auditorium du Conservatoire

La classe de percussion de Sandra Valette en concert avec en invité Le Duo Haïkaï, suite à une série de Master class au conservatoire Charles Munch

Le samedi 07 février 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit

Entrée libre dans la mesure des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS



