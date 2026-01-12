Concert Percussions à l’unisson Conservatoire Tyndo Thouars

Concert Percussions à l’unisson

Conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

À l’occasion des 10 ans de Tyndo, venez vivre une soirée 100 % percussions au conservatoire ! Lors de cette soirée, vous pourrez entendre le Trio Percussion Sounds Guaranteed de Tyndo. Il est composé d’anciens élèves devenus professionnels et leur(s) professeur(s). En deuxième partie, découvrez le duo Terrain Vague qui joue avec l’improvisation. Ce duo vous fera partager une musique autour d’une esthétique underground. .

+33 5 49 66 17 65 conservatoire@thouars-communaute.fr

English : Concert Percussions à l’unisson

To celebrate Tyndo’s 10th anniversary, come and enjoy an evening of 100% percussion at the Conservatoire! The evening will feature Tyndo’s Percussion Sounds Guaranteed trio. In the second half, discover the duo Terrain Vague, sharing their underground aesthetic.

