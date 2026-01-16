Concert percussions DunDun Fo Châteauneuf

Concert percussions DunDun Fo

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

DunDunFo c’est un aller-retour pour un voyage en Afrique de l’Ouest, au cœur du pays Mandingue. Quatre femmes réunissent leurs énergies pour faire résonner les percussions traditionnelles. Les polyrythmies des Dunduns et du Djembé évoquent des cérémonies du quotidien, tandis que leurs voix, parfois accompagnées du Ukulélé, racontent des histoires émouvantes.

DunDunFo c’est un hommage rendu à de grands noms de la percussion africaine, Mamady Keita, Ibrahima Diabaté, Adama Diarra et Ibrahima Sarr, auprès desquels Marilou Robillard s’est formée. La création de ce groupe, en 2023, a été pour elle l’occasion de transmettre à ses trois complices toutes les richesses accumulées pendant une vingtaine d’années.

DunDunFo c’est l’occasion d’honorer la place des femmes sur la scène musicale.

DunDunFo se traduit par les Dunduns parlent .

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

