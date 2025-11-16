Concert Pérégrinations Ammerschwihr

7 Place de l'Abbé Ignace Simonis Ammerschwihr Haut-Rhin

Partez en Pérégrinations musicales avec la Musique Municipale d’Ammerschwihr, de l’Europe glacée aux terres celtes, avec les Jeunes en ouverture.

La Musique Municipale d’Ammerschwihr vous convie à ses prochaines Pérégrinations musicales.

L’itinéraire à suivre ne sera pas des moindres, à travers les immensités glacières, du haut du toit de l’Europe, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et jusqu’aux contrées celtes du Nord de l’Ecosse.

Ce programme de concert est une invitation à cheminer dans les grands espaces rythmiques et mélodiques qu’offre l’orchestre d’harmonie.

L’Ensemble des Jeunes d’Ammerschwihr ouvrira ce programme de concert. 0 .

English :

Join the Musique Municipale d?Ammerschwihr on a musical Peregrination , from icy Europe to Celtic lands, with the Jeunes opening the show.

German :

Gehen Sie mit der Musique Municipale d’Ammerschwihr auf musikalische Wanderschaft , vom eisigen Europa bis zu den keltischen Ländern, mit den Jugendlichen als Vorgruppe.

Italiano :

Unitevi alla Musique Municipale d’Ammerschwihr in una peregrinazione musicale, dalla gelida Europa alle terre celtiche, con i Giovani che apriranno lo spettacolo.

Espanol :

Únase a la Musique Municipale d’Ammerschwihr en un peregrinaje musical, desde la gélida Europa hasta tierras celtas, con los Jóvenes como teloneros.

