Concert Perinne Hope Happy Dock Le Havre

Concert Perinne Hope

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Autrice, compositrice et chanteuse, Perrine Hope vous propose un concert pop acoustique tout en douceur, entre émotions et mélodies entraînantes. .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Perinne Hope

L’événement Concert Perinne Hope Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie