Concert Perinne Hope Happy Dock Le Havre
Concert Perinne Hope Happy Dock Le Havre jeudi 16 avril 2026.
Concert Perinne Hope
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Autrice, compositrice et chanteuse, Perrine Hope vous propose un concert pop acoustique tout en douceur, entre émotions et mélodies entraînantes. .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
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English : Concert Perinne Hope
L’événement Concert Perinne Hope Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie