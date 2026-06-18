Obermorschwiller

Concert Perles Baroques

rue de l’Église Obermorschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Un doux moment, au frais dans cette charmante église d’Obermorschwiller à l’acoustique si agréable !

Un concert tout public, avec de merveilleuses musiques de l’époque baroque, portées par la voix sublime d’Anaïs Yvoz et les sonorités magiques du cornet à bouquin et du théorbe. Un doux moment, au frais dans cette charmante église d’Obermorschwiller à l’acoustique si agréable ! .

rue de l’Église Obermorschwiller 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 7 69 02 44 35 contact@ensemble-double-face.fr

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English :

A peaceful moment, enjoying the cool air in this charming %E9glise d’Obermorschwiller %E0 with its wonderful acoustics!

L’événement Concert Perles Baroques Obermorschwiller a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau