Concert Perles Baroques Obermorschwiller
Concert Perles Baroques Obermorschwiller samedi 18 juillet 2026.
Obermorschwiller
Concert Perles Baroques
rue de l’Église Obermorschwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Un doux moment, au frais dans cette charmante église d’Obermorschwiller à l’acoustique si agréable !
Un concert tout public, avec de merveilleuses musiques de l’époque baroque, portées par la voix sublime d’Anaïs Yvoz et les sonorités magiques du cornet à bouquin et du théorbe. Un doux moment, au frais dans cette charmante église d’Obermorschwiller à l’acoustique si agréable ! .
rue de l’Église Obermorschwiller 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 7 69 02 44 35 contact@ensemble-double-face.fr
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English :
A peaceful moment, enjoying the cool air in this charming %E9glise d’Obermorschwiller %E0 with its wonderful acoustics!
L’événement Concert Perles Baroques Obermorschwiller a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau