CONCERT « PERMA-CULTURES »

Auditoire Joinville Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tout public

Le dimanche 24 août, l’association Vall’Art vous invite à un concert donné à l’occasion de la clôture du stage de chant choral.

Vous pourrez y entendre un répertoire de chants autour de la thématique de la ruralité et du monde agricole à la Renaissance.

L’ensemble La note Brève (4 musiciens et chanteurs) partagera quelques pièces du programme avec les stagiaires de Vall’art.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Auditoire Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 66 73 29 81

