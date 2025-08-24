CONCERT « PERMA-CULTURES » Joinville
Auditoire Joinville Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tout public
Le dimanche 24 août, l’association Vall’Art vous invite à un concert donné à l’occasion de la clôture du stage de chant choral.
Vous pourrez y entendre un répertoire de chants autour de la thématique de la ruralité et du monde agricole à la Renaissance.
L’ensemble La note Brève (4 musiciens et chanteurs) partagera quelques pièces du programme avec les stagiaires de Vall’art.
Gratuit pour les moins de 12 ans. .
Auditoire Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 66 73 29 81
