Concert Perrine Mansuy & Eyma | This is the girl, une histoire de Patti Smith Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert Perrine Mansuy & Eyma | This is the girl, une histoire de Patti Smith

Samedi 7 mars 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Trois puissances féminines réunies par la force de la création.

Forces vives, énergies centrifuges, il est des femmes qui concentrent en elles toute l’âme et l’essence d’une époque. Ainsi en est-il de Patti Smith, chanteuse, poétesse, écrivaine, peintre, photographe, militante.



C’est dans cette matière que Perrine Mansuy et Eyma se plongent piano aérien, inventif et délicat, allant de l’épure aux frivolités pop, présence scénique intense, voix riche, parfois limpide et envoutante, parfois rauque et déchirante.



Délaissant le “tribute“ classique, Perrine Mansuy et Eyma s’emparent de la vie et de l’œuvre poétique de cette artiste incontournable, proposant leur balade dans sa constellation personnelle, réelle ou onirique poèmes mis en musique, compositions originales, chansons de l’artiste, histoires de vie, elles explorent la rencontre entre leur univers et celui de Patti Smith, tissant une toile inédite et unique .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

