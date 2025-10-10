Concert Perrusson

Concert Perrusson vendredi 10 octobre 2025.

Concert

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 23:00:00

2025-10-10

Répertoire allant du lyrique à la variété par la chanteuse soprano Gabrielle Morché.

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 03 92

English :

Repertoire ranging from opera to variety by soprano singer Gabrielle Morché.

German :

Repertoire von Lyrik bis Varieté von der Sopransängerin Gabrielle Morché.

Italiano :

Repertorio che spazia dall’opera al varietà della cantante soprano Gabrielle Morché.

Espanol :

Repertorio que va de la ópera a las variedades a cargo de la cantante soprano Gabrielle Morché.

