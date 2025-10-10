Concert Perrusson
Concert
4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10 23:00:00
2025-10-10
Répertoire allant du lyrique à la variété par la chanteuse soprano Gabrielle Morché.
4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 03 92
English :
Repertoire ranging from opera to variety by soprano singer Gabrielle Morché.
German :
Repertoire von Lyrik bis Varieté von der Sopransängerin Gabrielle Morché.
Italiano :
Repertorio che spazia dall’opera al varietà della cantante soprano Gabrielle Morché.
Espanol :
Repertorio que va de la ópera a las variedades a cargo de la cantante soprano Gabrielle Morché.
