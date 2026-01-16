Concert Peter Doherty La Cartonnerie Reims
Concert Peter Doherty La Cartonnerie Reims mardi 10 février 2026.
Concert Peter Doherty
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 33 – 33 – EUR
Début : 2026-02-10 20:00:00
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Apaisé mais toujours incandescent
Après avoir retrouvé la première place des classements avec les Libertines et leur quatrième album All Quiet On The Eastern Esplanade en 2024, Peter Doherty a enchaîné avec son cinquième album solo, Felt Better Alive. C’est une collection radieuse de chansons poétiques et sincères, oscillant entre folk acoustique, orchestrations légères, touches country et éclats d’humour. Un disque à la fois mélancolique et lumineux, plein de cette innocence retrouvée qui marque sa nouvelle vie. Un concert intime et vibrant en perspective à La Cartonnerie ! .
