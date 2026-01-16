Concert Peter Doherty La Cartonnerie Reims

Concert Peter Doherty

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 33 – 33 – EUR

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Apaisé mais toujours incandescent

Après avoir retrouvé la première place des classements avec les Libertines et leur quatrième album All Quiet On The Eastern Esplanade en 2024, Peter Doherty a enchaîné avec son cinquième album solo, Felt Better Alive. C’est une collection radieuse de chansons poétiques et sincères, oscillant entre folk acoustique, orchestrations légères, touches country et éclats d’humour. Un disque à la fois mélancolique et lumineux, plein de cette innocence retrouvée qui marque sa nouvelle vie. Un concert intime et vibrant en perspective à La Cartonnerie ! .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100

English : Concert Peter Doherty

