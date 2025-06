Concert Peter Harper – Les Bains Marciac 27 juin 2025 18:00

Gers

Concert Peter Harper Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac Gers

Concert exceptionnel de Peter Harper à « Les Bains ArtMusicShop ».

« Les Bains ArtMusicShop » est fièr de proposer cet événement, qui s’inscrit dans sa mission de promotion des arts et de la culture.

PETER HARPER THE HEART TOUR. De retour en Europe pour la sortie de son nouvel album, le plus jeune frère de Ben Harper sera sur la scène des BAINS. Peter Harper charme son auditoire avec sa voix chaude, sa guitare ténor acoustique, son ukulélé et son humanité. Les 3 frères ont grandi au milieu des banjos et autres instruments du fameux Folk Music Center, fondé par leurs grands-parents maternels en Californie à la fin des années 50. Bien sûr, tout le monde connaît l’aîné, Ben, devenu illustre chanteur et musicien. Il y aussi Joël, poète et écrivain. Et puis il y a Peter, qui depuis plus de vingt ans a choisi l’art de la sculpture pour exprimer sa créativité mais il n’a jamais tourné le dos à son amour pour la musique. À voir absolument sur scène. Sa générosité, sa douceur et son élégance font de ses concerts des moments uniques. Peter Harper chante pour l’amour, pour que les hommes renouent avec leur bienveillance, leur fraternité. Ce qu’il offre durant ses concerts va bien au-delà du talent d’exécution de ses interprétations. Un moment d’émotion à ne pas manquer. L’intimité du jardin des Bains en est le cadre parfait.

Ouverture de la Terrasse à 18h Concert en extérieur 20h30, 1ère partie WILLO

Places assises et debout / Placement libre

Il est possible de se restaurer sur place sur réservation Planche TERRE Charcuterie de la Ferme Lalaque Planche MER Sardines millésimées et chili de maquereau planche VG Gaspacho, cake et salade Tartinables VG, cochon, poisson Dessert salade de fruit, glace, riz au lait.

À propos de Les Bains ArtMusicShop :

« Les Bains ArtMusicShop » est un espace culturel dynamique situé à Marciac, dédié à la diffusion et à la valorisation des expressions artistiques. En accueillant régulièrement des concerts, des expositions et des événements thématiques, « Les Bains » contribue activement à l’enrichissement de l’offre culturelle de Marciac.

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 07 63 54 43 ericginhac@orange.fr

English :

Exceptional concert by Peter Harper at « Les Bains ArtMusicShop ».

« Les Bains ArtMusicShop » is proud to offer this event, which is part of its mission to promote arts and culture.

PETER HARPER THE HEART TOUR. Back in Europe for the release of his new album, Ben Harper’s younger brother will be on stage at Les BAINS. Peter Harper charms audiences with his warm voice, acoustic tenor guitar, ukulele and humanity. The 3 brothers grew up surrounded by banjos and other instruments at the famous Folk Music Center, founded by their maternal grandparents in California in the late 50s. Of course, everyone knows the eldest, Ben, who became a famous singer and musician. Then there’s Joel, poet and writer. And then there’s Peter, who for over twenty years has chosen the art of sculpture to express his creativity, but has never turned his back on his love of music. A must-see on stage. His generosity, gentleness and elegance make his concerts unique moments. Peter Harper sings for love, for people to rediscover their benevolence, their fraternity. What he offers during his concerts goes far beyond the talent of his interpretations. A moment of emotion not to be missed. The intimacy of the Bains garden is the perfect setting.

Terrace opens at 6pm Outdoor concert 8:30pm, Part 1: WILLO

Seating and standing room / Free admission

On-site catering available on reservation: Planche TERRE Charcuterie de la Ferme Lalaque Planche MER Sardines millésimées et chili de maquereau planche VG: Gaspacho, cake and salad Tartinables VG, cochon, poisson Dessert: fruit salad, ice cream, rice pudding.

About Les Bains ArtMusicShop:

« Les Bains ArtMusicShop » is a dynamic cultural space located in Marciac, dedicated to the dissemination and promotion of artistic expressions. By regularly hosting concerts, exhibitions and themed events, « Les Bains » actively contributes to enriching Marciac’s cultural offering.

German :

Außergewöhnliches Konzert von Peter Harper in « Les Bains ArtMusicShop ».

« Les Bains ArtMusicShop » ist stolz darauf, diese Veranstaltung anbieten zu können, die Teil seiner Mission ist, Kunst und Kultur zu fördern.

PETER HARPER THE HEART TOUR. Nach seiner Rückkehr nach Europa zur Veröffentlichung seines neuen Albums wird der jüngere Bruder von Ben Harper auf der Bühne von Les BAINS stehen. Peter Harper bezaubert sein Publikum mit seiner warmen Stimme, seiner akustischen Tenorgitarre, seiner Ukulele und seiner Menschlichkeit. Die drei Brüder wuchsen inmitten von Banjos und anderen Instrumenten im berühmten Folk Music Center auf, das ihre Großeltern mütterlicherseits Ende der 50er Jahre in Kalifornien gegründet hatten. Natürlich kennt jeder den ältesten Sohn Ben, der als Sänger und Musiker berühmt wurde. Dann gibt es noch Joel, den Dichter und Schriftsteller. Und dann ist da noch Peter, der seit über 20 Jahren die Kunst der Bildhauerei als Ausdruck seiner Kreativität gewählt hat, seiner Liebe zur Musik aber nie den Rücken gekehrt hat. Unbedingt auf der Bühne sehenswert. Seine Großzügigkeit, seine Sanftheit und seine Eleganz machen seine Konzerte zu einzigartigen Momenten. Peter Harper singt für die Liebe, damit die Menschen wieder zu ihrem Wohlwollen und ihrer Brüderlichkeit zurückfinden. Was er während seiner Konzerte bietet, geht weit über das Talent seiner Interpretationen hinaus. Ein emotionaler Moment, den man nicht verpassen sollte. Die Intimität des Gartens von Les Bains ist der perfekte Rahmen dafür.

Eröffnung der Terrasse um 18 Uhr Konzert im Freien 20:30 Uhr, Teil 1: WILLO

Sitz- und Stehplätze / Freie Platzwahl

Es ist möglich, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich): Planche TERRE Charcuterie de la Ferme Lalaque Planche MER Sardines millésimées et chili de maquereau Planche VG: Gaspacho, Cake und Salat Tartinables VG, cochon, poisson Dessert: Obstsalat, Eis, Milchreis.

Über « Les Bains ArtMusicShop » :

« Les Bains ArtMusicShop » ist ein dynamischer Kulturraum in Marciac, der sich der Verbreitung und Aufwertung von künstlerischen Ausdrucksformen widmet. Durch die regelmäßige Ausrichtung von Konzerten, Ausstellungen und thematischen Veranstaltungen trägt « Les Bains » aktiv zur Bereicherung des kulturellen Angebots in Marciac bei.

Italiano :

Eccezionale concerto di Peter Harper al « Les Bains ArtMusicShop ».

« Les Bains ArtMusicShop » è orgoglioso di offrire questo evento nell’ambito della sua missione di promozione delle arti e della cultura.

PETER HARPER THE HEART TOUR. Tornato in Europa per l’uscita del suo nuovo album, il fratello minore di Ben Harper si esibirà a Les BAINS. Peter Harper incanta il pubblico con la sua voce calda, la sua chitarra tenore acustica, il suo ukulele e la sua umanità. I tre fratelli sono cresciuti circondati da banjo e altri strumenti presso il famoso Folk Music Center, fondato dai nonni materni in California alla fine degli anni Cinquanta. Naturalmente tutti conoscono il maggiore, Ben, che è diventato un famoso cantante e musicista. Poi c’è Joel, poeta e scrittore. E poi c’è Peter, che da oltre vent’anni ha scelto l’arte della scultura per esprimere la sua creatività, ma non ha mai abbandonato il suo amore per la musica. Un personaggio imperdibile sul palcoscenico. La sua generosità, dolcezza ed eleganza rendono i suoi concerti momenti unici. Peter Harper canta per amore, perché le persone riscoprano la loro benevolenza e fratellanza. Ciò che offre durante i suoi concerti va ben oltre il talento delle sue interpretazioni. Un momento di emozione da non perdere. L’intimità del giardino del Bains è la cornice perfetta.

Apertura della terrazza alle 18.00 Concerto all’aperto alle 20.30, prima parte: WILLO

Posti a sedere e in piedi / Ingresso libero

La ristorazione in loco è disponibile su prenotazione: tagliere TERRE salumi della fattoria Lalaque tagliere MARE sardine d’annata e sgombri al peperoncino tagliere VG: Gaspacho, torta e insalata spalmabili VG, maiale, pesce dessert: macedonia, gelato, budino di riso.

Informazioni su Les Bains ArtMusicShop:

« Les Bains ArtMusicShop è uno spazio culturale dinamico situato a Marciac, dedicato alla diffusione e alla promozione delle espressioni artistiche. Ospitando regolarmente concerti, mostre ed eventi a tema, « Les Bains » contribuisce attivamente ad arricchire l’offerta culturale di Marciac.

Espanol :

Concierto excepcional de Peter Harper en « Les Bains ArtMusicShop ».

« Les Bains ArtMusicShop » se enorgullece de ofrecer este evento como parte de su misión de promover las artes y la cultura.

PETER HARPER LA GIRA DEL CORAZÓN De vuelta en Europa para el lanzamiento de su nuevo álbum, el hermano menor de Ben Harper actuará en Les BAINS. Peter Harper seduce al público con su cálida voz, su guitarra tenor acústica, su ukelele y su humanidad. Los 3 hermanos crecieron rodeados de banjos y otros instrumentos en el célebre Folk Music Center, fundado por sus abuelos maternos en California a finales de los años cincuenta. Por supuesto, todo el mundo conoce al mayor, Ben, que se convirtió en un famoso cantante y músico. Luego está Joel, poeta y escritor. Y luego está Peter, que desde hace más de veinte años ha elegido el arte de la escultura para expresar su creatividad, pero nunca ha dado la espalda a su amor por la música. Un espectáculo que no hay que perderse. Su generosidad, dulzura y elegancia hacen de sus conciertos momentos únicos. Peter Harper canta por amor, para que la gente redescubra su benevolencia y fraternidad. Lo que ofrece durante sus conciertos va mucho más allá del talento de sus interpretaciones. Un momento de emoción que no hay que perderse. La intimidad del jardín de los Bains es el marco perfecto.

Apertura de la terraza a las 18.00 h Concierto al aire libre 20.30 h, 1ª parte: WILLO

Asiento y de pie / Entrada gratuita

El catering in situ está disponible previa reserva: Tabla TERRE charcutería de la Granja Lalaque Tabla MAR Sardinas de la vendimia y chile caballa Tabla VG: Gaspacho, tarta y ensalada Untables VG, cerdo, pescado Postre: Ensalada de frutas, helado, arroz con leche.

Acerca de Les Bains ArtMusicShop:

« Les Bains ArtMusicShop » es un espacio cultural dinámico situado en Marciac, dedicado a la difusión y promoción de las expresiones artísticas. Al acoger regularmente conciertos, exposiciones y eventos temáticos, « Les Bains » contribuye activamente a enriquecer la oferta cultural de Marciac.

