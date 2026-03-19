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AGENDA · Fontaine-le-Dun

Concert Peter le Chapeau Noir Fontaine-le-Dun

samedi 15 août 2026 · Fontaine-le-Dun

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Rue Henri Violet
Ville
76740 Fontaine-le-Dun
Département
Seine-Maritime
Tarif

Fontaine-le-Dun

Concert Peter le Chapeau Noir

Rue Henri Violet Fontaine-le-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

A la croisée du Pub Irlandais et du soleil Catalans, ils nous entraînent dans des registres mêlant poésie et voix incroyables.   .

Rue Henri Violet Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 82 10 16 

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English : Concert Peter le Chapeau Noir

L’événement Concert Peter le Chapeau Noir Fontaine-le-Dun a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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