Concert Peter Stone Trio Place du Marché Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Concert Peter Stone Trio

Place du Marché Bistrot la Moussette Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Concert Peter Stone Trio (rock / blues) au bistrot La Moussette à Hauteville-sur-Mer. .

Place du Marché Bistrot la Moussette Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Concert Peter Stone Trio

L’événement Concert Peter Stone Trio Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme