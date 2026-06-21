Concert Petit Grain place Amiral Dupont Rochefort

Rochefort

Concert Petit Grain

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Petit Grain mêle chanson, soul, jazz et musiques du monde dans un univers sensible et généreux. Les textes de Yohanna explorent avec sincérité les relations humaines et les émotions du quotidien.

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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

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English : Concert Petit Grain

Petit Grain blends chanson, soul, jazz and world music to create a sensitive and generous sound. Yohanna’s lyrics explore human relationships and the emotions of everyday life with sincerity.

L’événement Concert Petit Grain Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan