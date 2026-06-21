Concert Petit Grain place Amiral Dupont Rochefort
Concert Petit Grain place Amiral Dupont Rochefort jeudi 9 juillet 2026.
Rochefort
Concert Petit Grain
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Petit Grain mêle chanson, soul, jazz et musiques du monde dans un univers sensible et généreux. Les textes de Yohanna explorent avec sincérité les relations humaines et les émotions du quotidien.
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com
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English : Concert Petit Grain
Petit Grain blends chanson, soul, jazz and world music to create a sensitive and generous sound. Yohanna’s lyrics explore human relationships and the emotions of everyday life with sincerity.
L’événement Concert Petit Grain Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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