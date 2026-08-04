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AGENDA · Messanges

Concert Petit K & Cyril moussu faim & soif Messanges

jeudi 13 août 2026 · moussu faim & soif · Messanges

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
moussu faim & soif
Adresse
101 chemin du pey de l'ancre
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif

Messanges

Concert Petit K & Cyril

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Concert de 20h à 22h
Tapas et boissons   .

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50  lemoussu40@gmail.com

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English : Concert Petit K & Cyril

L’événement Concert Petit K & Cyril Messanges a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI LAS

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