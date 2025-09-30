Concert « Petit K » TARBES Tarbes

Concert « Petit K »

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-30 20:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Petit K, artiste auto-compositeur, prend le large.

À 30 ans, il vit de glisse en glisse, entre les pistes de ski l’hiver et les arrondis des vagues l’été. Moniteur UCPA et artiste, il fait de ses passions une partition commune et mêle les enseignements. Fluidité, relâchement, quête de sensations fortes et de santé mentale prennent sens dans le sport comme sur la scène.

Avec ce nouveau projet, composé aux rythmes des marées de Hossegor, il nous invite pour une évasion profonde, un pas de recul pour apprécier la vie dans ces remous pleins de doute avec la Nature comme éternel remède. La couleur de la mer apaise les coeurs et l’océan nous appelle à écouter nos instincts d’évasion. Même si la voile se déchire, si le bateau prend l’eau, Petit K nous invite à Naviguer à vue, vers une terre inconnu, promesse d’un équilibre personnel.

Les différents titres de Petit K ont généré 13 millions de streams.

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

English :

Petit K, self-composed artist, takes to the high seas.

At the age of 30, he lives from glide to glide, between the ski slopes in winter and the rounded waves in summer. As a UCPA instructor and artist, he combines his passions into a common score and mixes lessons. Fluidity, looseness, the quest for thrills and mental health make sense both in sport and on stage.

With this new project, composed to the rhythms of the Hossegor tides, he invites us to take a profound escape, a step back to appreciate life in these swirls full of doubt, with Nature as the eternal remedy. The color of the sea soothes our hearts, and the ocean calls us to listen to our instincts to escape. Even if the sail tears, if the boat takes on water, Petit K invites us to Sail by sight, towards an unknown land, the promise of personal balance.

Petit K?s various tracks have generated 13 million streams.

German :

Petit K, ein Künstler und Singer-Songwriter, sticht in See.

Mit 30 Jahren lebt er von einer Gleitfahrt zur nächsten, zwischen den Skipisten im Winter und den Rundungen der Wellen im Sommer. Als UCPA-Lehrer und Künstler macht er aus seinen Leidenschaften eine gemeinsame Partitur und vermischt die Lehren. Er ist ein Mann, der sich auf den Sport und die Bühne konzentriert.

Mit diesem neuen Projekt, das er im Rhythmus der Gezeiten von Hossegor komponiert hat, lädt er uns zu einer tiefen Flucht ein, zu einem Schritt zurück, um das Leben in diesen Strudeln voller Zweifel mit der Natur als ewigem Heilmittel zu genießen. Die Farbe des Meeres beruhigt die Herzen und der Ozean ruft uns dazu auf, auf unsere Fluchtinstinkte zu hören. Selbst wenn das Segel reißt und das Boot Wasser zieht, lädt uns Petit K dazu ein, auf Sicht zu segeln, in Richtung eines unbekannten Landes, das ein persönliches Gleichgewicht verspricht.

Die verschiedenen Titel von Petit K haben 13 Millionen Streams generiert.

Italiano :

Petit K, un artista che si compone da solo, sta prendendo il largo.

A 30 anni, vive tra una planata e l’altra, tra le piste da sci in inverno e le onde arrotondate in estate. Istruttore e artista UCPA, unisce le sue passioni in una partitura comune e mescola le lezioni. Fluidità, rilassamento, ricerca di sensazioni forti e salute mentale hanno senso nello sport come sul palcoscenico.

Con questo nuovo progetto, composto al ritmo delle maree di Hossegor, ci invita a fare una fuga profonda, un passo indietro per apprezzare la vita in questi vortici pieni di dubbi, con la Natura come eterno rimedio. Il colore del mare calma i nostri cuori e l’oceano ci invita ad ascoltare il nostro istinto di fuga. Anche se la vela si strappa, anche se la barca imbarca acqua, Petit K ci invita a navigare a vista, verso una terra sconosciuta, promessa di equilibrio personale.

I vari brani di Petit K hanno generato 13 milioni di streaming.

Espanol :

Petit K, un artista de composición propia, se lanza a alta mar.

A sus 30 años, vive de un deslizamiento a otro, entre las pistas de esquí en invierno y las olas redondeadas en verano. Profesor de UCPA y artista, combina sus pasiones en una partitura común y mezcla lecciones. La fluidez, la relajación, la búsqueda de sensaciones fuertes y la salud mental tienen sentido tanto en el deporte como en el escenario.

Con este nuevo proyecto, compuesto al ritmo de las mareas de Hossegor, nos invita a una evasión profunda, un paso atrás para apreciar la vida en estos remolinos llenos de dudas, con la Naturaleza como eterno remedio. El color del mar nos tranquiliza el corazón y el océano nos llama a escuchar nuestro instinto de evasión. Aunque la vela se rasgue, aunque el barco haga agua, Petit K nos invita a navegar a la vista, hacia una tierra desconocida, la promesa del equilibrio personal.

Los distintos temas de Petit K han generado 13 millones de streams.

