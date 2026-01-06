Concert Petit Symphonique Conservatoire Jean Piret Paray-le-Monial
Concert Petit Symphonique Conservatoire Jean Piret Paray-le-Monial vendredi 10 avril 2026.
Concert Petit Symphonique
Conservatoire Jean Piret 24 Rue Louis Desrichard Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10 19:00:00
Date(s) :
2026-04-10
À l’occasion de son stage annuel, le Petit Symphonique vous présente le fruit de son travail.
Un programme court qui vous permettra d’apprécier la palette d’instruments de l’orchestre symphonique. .
Conservatoire Jean Piret 24 Rue Louis Desrichard Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Concert Petit Symphonique
L’événement Concert Petit Symphonique Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III