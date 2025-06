Concert Petite Fleur Trio – Saumur 15 juillet 2025 07:00

Maine-et-Loire

Concert Petite Fleur Trio Place Saint-Pierre Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Savant mélange de bossa, chansons swing et françaises revisitées à la sauce manouche, le Petite Fleur Trio vous entraîne dans son univers frais et pétillant.

Intimiste et proche du public, le trio s’est formé autour d’une même passion et avec un seul but ; vous faire voyager au son de sa musique. Laissez-nous vous embarquer, et profitez d’une expérience musicale riche en émotions… et en swing !

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 15 juillet 2025

Horaires de représentation le mardi de 20h30 à 22h45. .

Place Saint-Pierre

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English:

A skilful blend of bossa, swing and French songs revisited in gypsy style, the Petite Fleur Trio draws you into their fresh, sparkling world.

German:

Das Petite Fleur Trio ist eine gelungene Mischung aus Bossa, Swing und französischen Chansons, die mit Gypsy-Sauce neu interpretiert werden. Es entführt Sie in seine frische und prickelnde Welt.

Italiano:

Un’abile miscela di bossa, swing e canzoni francesi rivisitate in stile gitano, il Petite Fleur Trio vi trascina nel suo mondo fresco e frizzante.

Espanol:

Una hábil mezcla de bossa, swing y canciones francesas revisitadas al estilo gitano, el trío Petite Fleur te atrae a su mundo fresco y chispeante.

