Concert Petite Musique Saint-Satur

Concert Petite Musique

26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez au café de l’Union découvrir le concert du groupe Petite Musique .

Le groupe Petite Musique , c’est Bastien et Cédric, les frères Psaïla.

Venez découvrir, partager leurs mots et leur musique.

Possibilité de restauration avant la représentation au tarif de 14 €.

Participation au chapeau. .

+33 6 63 22 76 34

English :

Come to the Café de l’Union for a concert by the group Petite Musique .

