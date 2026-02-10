Concert Petite Musique Saint-Satur
Concert Petite Musique Saint-Satur samedi 28 mars 2026.
Concert Petite Musique
26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez au café de l’Union découvrir le concert du groupe Petite Musique .
Le groupe Petite Musique , c’est Bastien et Cédric, les frères Psaïla.
Venez découvrir, partager leurs mots et leur musique.
Possibilité de restauration avant la représentation au tarif de 14 €.
Participation au chapeau. .
26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34
English :
Come to the Café de l’Union for a concert by the group Petite Musique .
L’événement Concert Petite Musique Saint-Satur a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois