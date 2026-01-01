Concert Phil K chante Brel Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon

Concert Phil K chante Brel

Le P’tiot Bistrot 5 route du bout du monde Cormot-Vauchignon Côte-d’Or

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Concert

Phil K chante Brel

Duo Phil K chant Dominique Chaffangeon piano

+ La P’tiote Band

Une voix cassée et un piano. Des morceaux incontournables et une envie irrépressible de faire redécouvrir l’univers d’un des plus grands noms de la chanson française dans une interprétation simple et épurée.

Dans ce projet, pas d’imitations ni de gestes imposés mais une sincérité éloquente dans l’interprétation des textes, sublimés par un accompagnement riche et fidèle aux arrangements développés par les musiciens de Jacques Brel. .

Le P'tiot Bistrot 5 route du bout du monde Cormot-Vauchignon 21340 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté lasso@leptiotbistrot.fr

