CONCERT PHILARMONIQUE A CALMONT Place de l’Église Calmont

CONCERT PHILARMONIQUE A CALMONT

Place de l’Église HALLE Calmont Haute-Garonne

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Venez écouter la société Philarmonique de Pamiers, sous la halle de Calmont le vendredi 7 février !

La Société philharmonique de Pamiers est à la fois le grand orchestre du Conservatoire (dirigé et encadré par ses professeurs), et une association musicale fédératrice offrant aux musiciennes et musiciens amateurs de tous âges le plaisir de travailler un vaste répertoire spécifique aux instruments à vent et percussions.

Une belle soirée en perspective ouverte à tous !

Entrée libre. .

Place de l'Église HALLE Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and listen to the Philarmonic Society of Pamiers in the Calmont hall on Friday, February 7!

