Concert philarmonique

1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

.

1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert philarmonique Hœrdt a été mis à jour le 2025-12-19 par Communauté de communes de la Basse-Zorn