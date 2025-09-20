Concert « Phil’Art Phonik » Abbaye d’Abondance Abondance

Concert « Phil’Art Phonik » Samedi 20 septembre, 17h00 Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Participation Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La musique en septuor… !? Un défi relevé par l’ensemble « Phil’Art phonik » qui fait le choix de revisiter tout type de répertoire, de la musique de chambre aux œuvres symphoniques, en petit effectif à géométrie variable. Nos 7 musiciens des bords du Léman vous proposent un programme éclectique à la croisée des esthétiques dans le cadre unique du cloître de l’Abbaye.

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-tourisme.com Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

Pôle Culturel d’Abondance