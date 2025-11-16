Concert Philem Project Les Beaux Dimanches La Loco Quimperlé

Concert Philem Project Les Beaux Dimanches

L’histoire, c’est qu’un jour je débarque à Quimperlé chez mon toubib Philippe Massoullié pour m’faire tripoter la bidoche et voilà qu’on se met à parler Musique.

Je découvre que le bougre est un passionné de jazz, de quoi me réconcilier avec le dictionnaire Vidal ! Et ben je me suis dis que pour une fois c’est moi qui vais le prendre en consultation…

Philem Project s’approprie des standards jazz avec des notes latines. Une petite note lounge avec un p’tit repas crêpes pas cher pour finir en beauté le week-end ?!

Le concert sera précédé d’un spectacle de SLAM, avec de 18h à 19h une restitution de l’atelier d’écriture, puis à 19h du spectacle de Rouge Feu, invitée à cette occasion !!

SLAM

15h-18h ATELIER D’ÉCRITURE Thème “CLASSE !”

Slam, définition (source wikipédia)

Né d’une idée du poète américain Marc Smith en 1986 a comme but de rendre les lectures de poèmes à la fois moins élitistes et moins ennuyeuses, le slam prévoit des règles minimales, laissant une grande liberté aux poètes à l’intérieur de ces règles de base.

Cette pratique offre une tribune d’expression par laquelle les personnes sur scène déclament leur poésie dans la forme qu’elles désirent, chaque événement définissant la palette des formes autorisées. Le slam est, selon John Naughton, écrivain, journaliste et universitaire britannique, un outil de démocratisation et un art de la performance poétique et un lien entre écriture et performance, encourageant les poètes à se focaliser sur ce qu’ils disent et comment ils le disent . .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

