Concert Philharmonique Oléronaise Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
Concert Philharmonique Oléronaise Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron samedi 1 novembre 2025.
Concert Philharmonique Oléronaise
Cinéma Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 20:30:00
fin : 2025-11-01 22:00:00
Date(s) :
2025-11-01
La philharmonique Oléronaise invite la philharmonie d’Etampes
.
Cinéma Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 03 14 86
English : Concert Philharmonique Oléronaise
The Oléronaise Philharmonic invites the Etampes Philharmonic
German : Konzert Oleronische Philharmonie
Die Philharmonie Oléronaise lädt die Philharmonie Etampes ein
Italiano :
La Filarmonica dell’Oléronaise invita la Filarmonica di Etampes
Espanol : Concierto de la Filarmónica Oléronaise
La Filarmónica de Oléronaise invita a la Filarmónica de Etampes
L’événement Concert Philharmonique Oléronaise Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes