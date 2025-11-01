Concert Philharmonique Oléronaise Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Concert Philharmonique Oléronaise Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron samedi 1 novembre 2025.

Concert Philharmonique Oléronaise

Cinéma Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 20:30:00
fin : 2025-11-01 22:00:00

Date(s) :
2025-11-01

La philharmonique Oléronaise invite la philharmonie d’Etampes
  .

Cinéma Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 03 14 86 

English : Concert Philharmonique Oléronaise

The Oléronaise Philharmonic invites the Etampes Philharmonic

German : Konzert Oleronische Philharmonie

Die Philharmonie Oléronaise lädt die Philharmonie Etampes ein

Italiano :

La Filarmonica dell’Oléronaise invita la Filarmonica di Etampes

Espanol : Concierto de la Filarmónica Oléronaise

La Filarmónica de Oléronaise invita a la Filarmónica de Etampes

L’événement Concert Philharmonique Oléronaise Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes