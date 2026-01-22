Concert Philippe Cornier Eglise Notre-Dame-des-Passes Arcachon

Concert Philippe Cornier

Eglise Notre-Dame-des-Passes Allée Saint Dominique Arcachon Gironde

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Interpréte sensible et fougueux, ses concerts sont des moments de grâce hors du temps!

Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury, Obni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, à Damas, dans la Cathédrale d’Aix en Provence le Cloitre de Moissac ou dans l’Abbaye de Conques….

Il a enregistré Ivresse de la guitare et les concerto de Vivaldi sous la direction de Jean Louis Forestier.

Au programme; Albéniz, Turina, Falla, Bach .

Eglise Notre-Dame-des-Passes Allée Saint Dominique Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 12 04 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Philippe Cornier

L’événement Concert Philippe Cornier Arcachon a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Arcachon