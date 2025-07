CONCERT PHILIPPE CORNIER: CHEFS D’OEUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE Lodève

CONCERT PHILIPPE CORNIER: CHEFS D’OEUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE

7 Boulevard Gambetta Lodève Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Philippe Cornier, magicien de la guitare et interprète d’une rare intensité, revient avec un programme passionnant mêlant chefs-d’œuvre espagnols et grands compositeurs classiques, pour un moment de grâce suspendu hors du temps.

Ambassadeur et. magicien de la guitare, Philippe Cornier est de retour ! Interprète sensible et fougueux, ses concerts sont des moments de grâce hors du temps.

« Pas d’expression théâtrale, de grands mouvements, mais Philippe Cornier joue en intériorité, la force de sa passion se traduit par l’énergie qu’il insuffle à sa guitare. » Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury, Obni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, dans la Cathédrale d’Aix en Provence ou dans l’Abbaye de Conques…Son programme est d’une variété passionnante, allant de la musique espagnole aux compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Il a enregistré Ivresse de la guitare et les concerto de Vivaldi sous la direction de Jean Louis Forestier.

Au programme; Albéniz, Turina, Falla, Bach .

English :

Philippe Cornier, guitar wizard and performer of rare intensity, returns with an exciting program combining Spanish masterpieces and the great classical composers, for a moment of grace suspended in time.

German :

Philippe Cornier, ein Zauberer auf der Gitarre und Interpret von seltener Intensität, kehrt mit einem spannenden Programm zurück, das spanische Meisterwerke und große klassische Komponisten miteinander verbindet, für einen Moment der Anmut, der außerhalb der Zeit schwebt.

Italiano :

Philippe Cornier, mago della chitarra e interprete di rara intensità, torna con un programma coinvolgente che unisce capolavori spagnoli e grandi compositori classici, per un momento di grazia sospeso nel tempo.

Espanol :

Philippe Cornier, mago de la guitarra e intérprete de una intensidad poco común, vuelve con un programa fascinante que combina obras maestras españolas y de los grandes compositores clásicos, para un momento de gracia suspendido en el tiempo.

