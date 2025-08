Concert Philippe Francès et Frédéric Alliod « Parlons-nous d’amour » Mauzac-et-Grand-Castang

Concert Philippe Francès et Frédéric Alliod « Parlons-nous d’amour » Mauzac-et-Grand-Castang samedi 9 août 2025.

Concert Philippe Francès et Frédéric Alliod « Parlons-nous d’amour »

Eglise Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Samedi 9 août, à 21h, concert du duo Philippe Francès ( guitare / chant ) et Fred Alliod ( harmonica ). Les artistes présentent le spectacle » Parlons-nous d’amour « . Des compositions d’influences musicales variées ( Swing, Bossa, Blues , Folk… ) et des reprises ( Brel, Piaf, Nougaro … ) qui ont pour fil conducteur le thème de l’Amour en couple, en famille, la nature, un lieu… Des chansons à textes aérées par les solos de l’excellent harmoniciste Fred Alliod. L’église de Grand Castang, grâce notamment à son plafond en bois, offre une excellente acoustique.

Le public peut venir dès 20h. Des tables seront à disposition pour pique-niquer et échanger convivialement. A noter que 18 à 19h, une messe aura lieu. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié offert par la mairie. L’animation musicale, plutôt vivante, sera assurée par le duo et des gospels français et congolais seront offerts .

Eglise Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 69 44 02

English : Concert Philippe Francès et Frédéric Alliod « Parlons-nous d’amour «

German : Concert Philippe Francès et Frédéric Alliod « Parlons-nous d’amour «

Italiano :

Espanol : Concert Philippe Francès et Frédéric Alliod « Parlons-nous d’amour «

L’événement Concert Philippe Francès et Frédéric Alliod « Parlons-nous d’amour » Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2025-07-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides