Concert « Phoenix » d’AURISTELLE

Centre Culturel René d’Anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Auristelle est une autrice, compositrice et interprète de 21 ans, originaire d’Angers. Accompagnée de son piano, elle explore un univers jonché d’émotions intemporelles, de blessures, de métamorphoses, de passions aliénantes… Avec sensibilité et fougue, elle nous transmet son amour de la chanson, des musiques afro-américaines, tout en apportant des teintes néo-classiques et des sonorités de jazz moderne.

Auristelle est accompagnée d’un bassiste-contrebassiste et d’un batteur-percussionniste expérimentés, avec qui elle a le plaisir de jouer sur scène et en studio.

La poussière de cette étoile n’a pas fini de s’épandre car AURISTELLE sort son premier EP PHOENIX. .

Centre Culturel René d’Anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr

