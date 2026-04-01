Concert PhoenyXLand Blackrock Irish Pub Landerneau

Landerneau

Concert PhoenyXLand

Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17 23:59:00

Date(s) :

2026-04-17

Venez vivre une soirée exceptionnelle avec le concert du groupe PhoenyXLand à Landerneau !

Le BlackRock Irish Pub vous ouvre ses portes pour un live intense, chaleureux et résolument authentique.

PhoenyXLand est un duo électrico-acoustique qui propose un répertoire riche mêlant reprises et compositions rock. Leur univers musical explore différentes influences avec passion rock old-school, folk, pop, blues et même des touches de heavy. Cette diversité sonore donne naissance à des performances uniques, à la fois puissantes et intimistes.

Grâce à leur formule duo, PhoenyXLand parvient à créer une véritable proximité avec le public. Les arrangements soignés, les harmonies et l’énergie dégagée sur scène font de chaque concert une expérience immersive. Que vous soyez amateur de classiques revisités ou curieux de découvrir des compositions originales, ce concert saura vous séduire.

Organisation Association riboul festival. .

Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17

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English : Concert PhoenyXLand

L’événement Concert PhoenyXLand Landerneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS