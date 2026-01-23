Concert Photons

Run ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Photons illumine la scène avec un univers à la croisée du jazz et des musiques électroniques. Fondé par Gauthier Toux (piano, claviers, machines) et repéré avec l’album La Nuit sans l’Ennui, le quatuor, composé de Giani Caserotto (guitare), Samuel F’Hima (contrebasse) et Julien Loutelier (batterie), fusionne textures électroniques et techno organique tout en gardant l’improvisation au cœur du processus.

Rien n’est figé, tout est en tension un concert lumineux, surprenant et intense. .

Run ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Photons

L’événement Concert Photons Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE