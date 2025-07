Concert | Piaf Revisited L’Éden Eymet

L’Éden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

2025-12-06

Une voix envoûtante, un hommage vibrant Christine Bovill, l’une des plus grandes interprètes de Piaf en Europe, réinvente le répertoire de la légendaire chanteuse avec une intensité rare.

Lauréate de plusieurs prix, cette jeune fille de Glasgow a conquis les scènes d’Europe et d’Asie, séduit le public du célèbre Edinburgh Fringe et partagé la scène avec Charles Dumont, compositeur de Non, je ne regrette rien. Une reconnaissance ultime pour une artiste d’exception.

Venez vibrer au son des plus belles chansons d’Édith Piaf, réinterprétées avec passion et émotion.

Durée 1h30

Tout public.

Proposé par Christine Bovill. .

L’Éden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr

