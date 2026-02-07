Concert : Pianistes, compositrices, pédagogues ! Maison des Arts Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Billetterie gratuite à retirer à l’accueil dans la limite des places disponibles Tout public

De tout temps, les musiciennes et tout particulièrement les compositrices ont eu à se battre pour faire entendre leurs voix et s’imposer comme des figures majeures dans le domaine de la création. Reconnues par leurs pairs de leur vivant, beaucoup ont souffert d’un effacement à leur disparition, phénomène qui a touché tous les domaines jugés socialement “ masculins ” et investis par des femmes. Hélène de Montgeroult, Marie Jaëll, Louise Farrenc, Nadia Boulanger, Amy Beach…et tant d’autres ! Ces noms ne vous disent rien ?En une soirée et trois concerts, les élèves musiciens du conservatoire de Nantes et de la Maison des Arts vous invitent à découvrir et apprécier quelques-unes des compositions de ces grandes dames talentueuses, musiciennes et pédagogues.Avec les classes de piano, de musique de chambre et le Parcours voix de la Maison des Arts. Les classes de piano du conservatoire de Nantes. Sophie Jutel, Myriam Rouxel et Lauranne Molon : professeures à la Maison des Arts. Anne Chaillou, Jeannette Gerbelot, Chará Iacovidou, Lusine Lazaryan, Amandine Mercier, Pierre Rakotoharisoa : professeurs au conservatoire de Nantes.À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, découvrez le programme complet : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

Maison des Arts Saint-Herblain 44800

https://www.saint-herblain.fr/agenda/concert-pianistes-compositrices-pedagogues/



Afficher la carte du lieu Maison des Arts et trouvez le meilleur itinéraire

