Concert Piano à l’oeuvre Rue Corneille Angoulême

Concert Piano à l’oeuvre Rue Corneille Angoulême samedi 13 décembre 2025.

Concert Piano à l’oeuvre

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Les élèves du Conservatoire vous emmènent en voyage musical à travers les œuvres inspirantes qu’ils ont choisies dans l’exposition de Maurice Denis. Répertoire du début du XXe siècle, évoquant le voyage et autour des musiciens appréciés de Maurice Denis.

.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

English :

Conservatory students take you on a musical journey through the inspiring works they have chosen from the Maurice Denis exhibition. Repertoire from the early twentieth century, evoking the voyage of Maurice Denis?s favorite musicians.

German :

Die Schüler des Konservatoriums nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise durch die inspirierenden Werke, die sie aus der Ausstellung von Maurice Denis ausgewählt haben. Repertoire aus dem frühen 20. Jahrhundert, das an Reisen erinnert und sich um die von Maurice Denis geschätzten Musiker dreht.

Italiano :

Gli studenti del Conservatorio vi condurranno in un viaggio musicale attraverso le opere ispiratrici che hanno scelto dalla mostra Maurice Denis. Un repertorio dei primi del Novecento, che evoca il viaggio e si basa sui musicisti amati da Maurice Denis.

Espanol :

Los alumnos del Conservatorio le llevarán en un viaje musical a través de las inspiradoras obras que han elegido de la exposición Maurice Denis. Repertorio de principios del siglo XX, evocador de viajes y basado en músicos queridos por Maurice Denis.

L’événement Concert Piano à l’oeuvre Angoulême a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême