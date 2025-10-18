Concert piano Barr

Concert piano Barr samedi 18 octobre 2025.

Concert piano

1 place de l’hôtel de ville Barr Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-18

Un programme romantique à quatre mains comme un voyage riche en péripéties et en émotions.

Schubert, de l’ombre à la lumière.

La grâce enjouée du Grand Rondeau, la nostalgie et les drames de la Fantaisie, les péripéties flamboyantes du Divertissement à la Hongroise; trois univers émotionnels, trois chefs d’œuvre de Schubert où l’on retrouve ce qui fait son génie: des mélodies qui nous vont droit au cœur, et ces subtils glissements harmoniques qui d’un accord nous font passer du rire aux larmes, de l’ombre à la lumière.

Programme:

Grand Rondo en la majeur opus 107

Fantaisie en fa mineur opus 103

Divertissement à la hongroise en sol mineur opus 54

1 place de l’hôtel de ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 55 manifestations@barr.fr

English :

A romantic program for four hands, a journey rich in adventure and emotion.

German :

Ein romantisches Programm zu vier Händen als eine Reise voller Abenteuer und Emotionen.

Italiano :

Un romantico programma a quattro mani, un viaggio ricco di avventure ed emozioni.

Espanol :

Un programa romántico a cuatro manos, un viaje rico en aventuras y emociones.

