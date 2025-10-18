Concert piano Barr
Concert piano Barr samedi 18 octobre 2025.
Concert piano
1 place de l’hôtel de ville Barr Bas-Rhin
Un programme romantique à quatre mains comme un voyage riche en péripéties et en émotions.
Schubert, de l’ombre à la lumière.
La grâce enjouée du Grand Rondeau, la nostalgie et les drames de la Fantaisie, les péripéties flamboyantes du Divertissement à la Hongroise; trois univers émotionnels, trois chefs d’œuvre de Schubert où l’on retrouve ce qui fait son génie: des mélodies qui nous vont droit au cœur, et ces subtils glissements harmoniques qui d’un accord nous font passer du rire aux larmes, de l’ombre à la lumière.
Programme:
Grand Rondo en la majeur opus 107
Fantaisie en fa mineur opus 103
Divertissement à la hongroise en sol mineur opus 54
1 place de l’hôtel de ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 55 manifestations@barr.fr
English :
A romantic program for four hands, a journey rich in adventure and emotion.
German :
Ein romantisches Programm zu vier Händen als eine Reise voller Abenteuer und Emotionen.
Italiano :
Un romantico programma a quattro mani, un viaggio ricco di avventure ed emozioni.
Espanol :
Un programa romántico a cuatro manos, un viaje rico en aventuras y emociones.
