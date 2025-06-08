Concert Piano Benjamin Grosvenor Nancy
Concert Piano Benjamin Grosvenor Nancy lundi 30 mars 2026.
Concert Piano Benjamin Grosvenor
3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : 32 EUR
Tarif réduit
Début : Lundi Lundi 2026-03-30 20:00:00
fin : 2026-03-30
2026-03-30
Benjamin Grosvenor, pianiste britannique, est un géant actuel du piano une perle rare qui allie l’agilité du funambule et la puissance du poète le plus accompli. Il domine la scène avec une aisance aristocratique et vous fait soupirer de joie. Un tempérament rare !
Le pianiste britannique Benjamin Grosvenor est internationalement reconnu grâce à sa maîtrise absolue du clavier et des interprétations d’une extraordinaire finesse et musicalité.
Il nous avait déjà beaucoup impressionnés lors de son concert à l’ALMC en 2014, pour ce concert il a prévu de vous subjuguer.
Billetterie à venir.
3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 81 98 36
English :
British pianist Benjamin Grosvenor is one of today?s piano giants: a rare gem who combines the agility of a tightrope walker with the power of the most accomplished poet. He dominates the stage with aristocratic ease and makes you sigh with joy. A rare temperament!
British pianist Benjamin Grosvenor is internationally acclaimed for his absolute mastery of the keyboard and his interpretations of extraordinary finesse and musicality.
Having already impressed us with his performance at the ALMC in 2014, he plans to captivate you with this concert.
Tickets to follow.
German :
Der britische Pianist Benjamin Grosvenor ist ein Gigant des heutigen Klavierspiels: eine seltene Perle, die die Beweglichkeit eines Seiltänzers mit der Kraft des vollendetsten Poeten verbindet. Er beherrscht die Bühne mit aristokratischer Leichtigkeit und lässt Sie vor Freude seufzen. Ein seltenes Temperament!
Der britische Pianist Benjamin Grosvenor ist international bekannt für seine absolute Beherrschung der Klaviatur und seine Interpretationen von außerordentlicher Feinheit und Musikalität.
Er hat uns bereits bei seinem Konzert im ALMC im Jahr 2014 sehr beeindruckt, für dieses Konzert hat er vor, Sie zu überwältigen.
Tickets folgen in Kürze.
Italiano :
Il pianista britannico Benjamin Grosvenor è uno dei giganti del pianoforte di oggi: una gemma rara che combina l’agilità di un funambolo con la potenza del poeta più completo. Domina la scena con aristocratica disinvoltura e fa sospirare di gioia. Un temperamento raro!
Il pianista britannico Benjamin Grosvenor è acclamato a livello internazionale per la sua assoluta padronanza della tastiera e per le sue interpretazioni di straordinaria finezza e musicalità.
Ci ha già impressionato in occasione del suo concerto all’ALMC nel 2014, e questa volta ha intenzione di lasciarvi a bocca aperta.
Biglietti a seguire.
Espanol :
El pianista británico Benjamin Grosvenor es uno de los gigantes del piano actual: una joya rara que combina la agilidad de un equilibrista con la fuerza del poeta más consumado. Domina el escenario con aristocrática facilidad y hace suspirar de alegría. Un temperamento poco común
El pianista británico Benjamin Grosvenor es aclamado internacionalmente por su absoluto dominio del teclado y sus interpretaciones de extraordinaria finura y musicalidad.
Ya nos impresionó con su actuación en el ALMC en 2014, y esta vez planea tomarte por asalto.
Entradas a la venta.
