Concert piano champêtre

Café des artistes Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Venez vous immerger dans une ambiance automnale champêtre et assister à un concert de piano sur un répertoire romantique-impressionniste (Debussy, Fauré, Schumann, Satie…), interprété par plusieurs pianistes amateurs. L’occasion de se familiariser avec un répertoire classique tout en profitant d’un goûter. Un moment en famille pour petits et grands. Prix libre. Infos 0698898571. contact@cafe-des-artistes.org. .

Café des artistes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 89 85 71

English : Concert piano champêtre

German : Concert piano champêtre

Italiano :

Espanol : Concert piano champêtre

L’événement Concert piano champêtre Égletons a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières