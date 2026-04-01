Concert Piano & Chant à l’Eglise de Châtelaillon-Plage Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage
Concert Piano & Chant à l’Eglise de Châtelaillon-Plage Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage dimanche 12 avril 2026.
Concert Piano & Chant à l’Eglise de Châtelaillon-Plage
Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concert pour vous plaire, du XVI° siècle à nos jours , c’est le 12 avril, à 17h à l’église de Châtelaillon-Plage ! Elle accueillera un concert exceptionnel réunissant quatre artistes de talent autour d’un programme musical riche et varié !
.
Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 82 34 41 d2belleville@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Piano & Chant at Châtelaillon-Plage Church
Concert pour vous plaire, du XVI° siècle à nos jours , takes place on April 12, at 5pm at the Châtelaillon-Plage church! The church will host an exceptional concert by four talented artists, featuring a rich and varied musical program!
L’événement Concert Piano & Chant à l’Eglise de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage