Concert Piano & Chant à l’Eglise de Châtelaillon-Plage Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage

Concert Piano & Chant à l’Eglise de Châtelaillon-Plage

Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concert pour vous plaire, du XVI° siècle à nos jours , c’est le 12 avril, à 17h à l’église de Châtelaillon-Plage ! Elle accueillera un concert exceptionnel réunissant quatre artistes de talent autour d’un programme musical riche et varié !

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Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 82 34 41 d2belleville@yahoo.fr

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English : Concert Piano & Chant at Châtelaillon-Plage Church

Concert pour vous plaire, du XVI° siècle à nos jours , takes place on April 12, at 5pm at the Châtelaillon-Plage church! The church will host an exceptional concert by four talented artists, featuring a rich and varied musical program!

L’événement Concert Piano & Chant à l’Eglise de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage