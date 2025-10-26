Concert Piano & Cosmos Espace Art et Essai Hauterives

Concert Piano & Cosmos Espace Art et Essai Hauterives dimanche 26 octobre 2025.

Concert Piano & Cosmos

Espace Art et Essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

ou + par soutien afinitaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 17:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Venez partager un bon moment avec ce concert Le cinquième rêve, pour un voyage musical , méditatif et onirique.

.

Espace Art et Essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 24 19 65

English :

Come and enjoy this concert: Le cinquième rêve, a meditative, dreamlike musical journey.

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen guten Moment mit diesem Konzert: Der fünfte Traum, für eine musikalische , meditative und traumhafte Reise.

Italiano :

Venite a godervi questo concerto: Le cinquième rêve, un viaggio musicale meditativo e onirico.

Espanol :

Venga a disfrutar de este concierto: Le cinquième rêve, un viaje musical meditativo y onírico.

L’événement Concert Piano & Cosmos Hauterives a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche