Concert Piano & Cosmos Espace Art et Essai Hauterives dimanche 26 octobre 2025.
Espace Art et Essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
ou + par soutien afinitaire
Début : 2025-10-26 17:30:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Venez partager un bon moment avec ce concert Le cinquième rêve, pour un voyage musical , méditatif et onirique.
Espace Art et Essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 24 19 65
English :
Come and enjoy this concert: Le cinquième rêve, a meditative, dreamlike musical journey.
German :
Kommen Sie und teilen Sie einen guten Moment mit diesem Konzert: Der fünfte Traum, für eine musikalische , meditative und traumhafte Reise.
Italiano :
Venite a godervi questo concerto: Le cinquième rêve, un viaggio musicale meditativo e onirico.
Espanol :
Venga a disfrutar de este concierto: Le cinquième rêve, un viaje musical meditativo y onírico.
