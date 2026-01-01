Concert Piano, électro-acoustique, poésie et danse par Abyssae (Théophile Simon) La Fontaine d’Ananda Chabeuil

Concert Piano, électro-acoustique, poésie et danse par Abyssae (Théophile Simon)

La Fontaine d’Ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

Une traversée musicale où le piano, au centre de la scène, devient le cœur battant d’un voyage entre rêve et réalité avec musique acoustique ou électro-acoustique, poésie en musique et danse.

La Fontaine d’Ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 86 34 ananda.fontaine@orange.fr

English :

A musical journey where the piano, at center stage, becomes the beating heart of a journey between dream and reality, with acoustic or electro-acoustic music, poetry in music and dance.

