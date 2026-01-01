Concert Piano, électro-acoustique, poésie et danse par Abyssae (Théophile Simon) La Fontaine d’Ananda Chabeuil
Concert Piano, électro-acoustique, poésie et danse par Abyssae (Théophile Simon) La Fontaine d’Ananda Chabeuil samedi 17 janvier 2026.
Concert Piano, électro-acoustique, poésie et danse par Abyssae (Théophile Simon)
La Fontaine d’Ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 22:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Une traversée musicale où le piano, au centre de la scène, devient le cœur battant d’un voyage entre rêve et réalité avec musique acoustique ou électro-acoustique, poésie en musique et danse.
.
La Fontaine d’Ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 86 34 ananda.fontaine@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical journey where the piano, at center stage, becomes the beating heart of a journey between dream and reality, with acoustic or electro-acoustic music, poetry in music and dance.
L’événement Concert Piano, électro-acoustique, poésie et danse par Abyssae (Théophile Simon) Chabeuil a été mis à jour le 2026-01-05 par Valence Romans Tourisme