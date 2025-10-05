Concert piano Emmanuel Ferrer-Laloe musique espagnole Ferme de Grangeneuve Villeréal

Concert piano Emmanuel Ferrer-Laloe musique espagnole

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne

Pianiste franco-espagnol, Emmanuel Ferrer-Laloë est lauréat des Conservatoires de Toulouse et Paris, ainsi que du Conservatoire Européen de Paris, des concours internationaux de Barcelone et d’Orense, et de l’Université de Hartford (Connecticut).

Il s’est produit sur tous les continents, en soliste, musique de chambre, ou avec orchestre.

À la retraite il s’est imposé en faisant vivre artistiquement le Prieuré du Mesnil Saint Martin à Montaut (près de Villeréal).

Pédagogue recherché, il a formé de très nombreux pianistes et professeurs et a enseigné entre autres au Centre supérieur de musique du Pays basque (Musikene) à San Sebastian. .

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 09 87 ferme.de.grangeneuve@gmail.com

English : Concert piano Emmanuel Ferrer-Laloe musique espagnole

A Franco-Spanish pianist, Emmanuel Ferrer-Laloë is a laureate of the Toulouse and Paris Conservatoires, as well as the Conservatoire Européen de Paris, the Barcelona and Orense international competitions, and the University of Hartford (Connecticut).

German : Concert piano Emmanuel Ferrer-Laloe musique espagnole

Der spanisch-französische Pianist Emmanuel Ferrer-Laloë ist Preisträger der Konservatorien von Toulouse und Paris sowie des Europäischen Konservatoriums von Paris, der internationalen Wettbewerbe von Barcelona und Orense und der Universität von Hartford (Connecticut).

Italiano :

Pianista franco-spagnolo, Emmanuel Ferrer-Laloë è stato premiato dai Conservatori di Tolosa e Parigi, dal Conservatorio Europeo di Parigi, dai concorsi internazionali di Barcellona e Orense e dall’Università di Hartford (Connecticut).

Espanol : Concert piano Emmanuel Ferrer-Laloe musique espagnole

Pianista franco-español, Emmanuel Ferrer-Laloë es laureado de los Conservatorios de Toulouse y París, así como del Conservatorio Europeo de París, de los concursos internacionales de Barcelona y Orense, y de la Universidad de Hartford (Connecticut).

