Concert Piano en Valois 2025 Eglise du Sacré Coeur Angoulême
Eglise du Sacré Coeur Bd René Chabasse Angoulême Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-12 17:00:00
Battista Acquaviva, voix corse exceptionnelle au timbre unique et à la tessiture impressionnante de plus de trois octaves, parcourt le monde depuis plus de dix ans, se produisant dans des lieux prestigieux d’Autriche, du Québec, des Émirats, et bien plus
Eglise du Sacré Coeur Bd René Chabasse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
English :
Battista Acquaviva, an exceptional Corsican voice with a unique timbre and an impressive range of over three octaves, has been touring the world for over ten years, performing in prestigious venues in Austria, Quebec, the Emirates, and many more
German :
Battista Acquaviva, eine außergewöhnliche korsische Stimme mit einzigartigem Timbre und einem beeindruckenden Tonumfang von über drei Oktaven, reist seit über zehn Jahren um die Welt und tritt in renommierten Häusern in Österreich, Quebec, den Emiraten und vielen anderen Ländern auf
Italiano :
Battista Acquaviva, eccezionale voce corsa dal timbro unico e con un’impressionante estensione di oltre tre ottave, è in tournée in tutto il mondo da oltre dieci anni, esibendosi in prestigiosi locali in Austria, Quebec, Emirati Arabi e molti altri
Espanol :
Battista Acquaviva, una voz corsa excepcional con un timbre único y un impresionante registro de más de tres octavas, lleva más de diez años recorriendo el mundo, actuando en prestigiosos escenarios de Austria, Quebec, los Emiratos y muchos más
