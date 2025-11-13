Concert piano et art numérique Encyclies, Adrien Mondot et Nathalie Morazin Lux Scène Nationale Valence

Concert piano et art numérique Encyclies, Adrien Mondot et Nathalie Morazin

Guidés par leur immense plaisir de jeu, Nathalie Morazin, pianiste compositrice et Adrien Mondot, jongleur informaticien, s’élancent dans une fabuleuse épopée. Dans ENCYCLIES la musique prend corps, l’image prend vie et nos sens se démulti

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

Nathalie Morazin, pianist and composer, and Adrien Mondot, computer juggler, set off on a fabulous epic, guided by the sheer pleasure of playing together. In ENCYCLIES, music takes shape, images come to life and our senses are multiplied

German :

Geleitet von ihrer immensen Spielfreude begeben sich die Pianistin Nathalie Morazin und der Computerjongleur Adrien Mondot auf eine fabelhafte epische Reise. In ENCYCLIES nimmt die Musik Gestalt an, das Bild wird lebendig und unsere Sinne vervielfältigen sich

Italiano :

Nathalie Morazin, pianista e compositrice, e Adrien Mondot, giocoliere informatico, sono guidati dalla pura gioia di suonare insieme e si imbarcano in una favolosa epopea. In ENCYCLIES la musica prende forma, le immagini prendono vita e i nostri sensi si moltiplicano

Espanol :

Nathalie Morazin, pianista y compositora, y Adrien Mondot, malabarista informático, se embarcan en una fabulosa epopeya guiados por el placer de tocar juntos. En ENCYCLIES, la música toma forma, las imágenes cobran vida y nuestros sentidos se multiplican

