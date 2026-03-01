Concert piano et chant Jacques Prévert et Joseph Kosma Le Merlerault
Concert piano et chant Jacques Prévert et Joseph Kosma Le Merlerault mercredi 25 mars 2026.
Concert piano et chant Jacques Prévert et Joseph Kosma
Halles de l’Hôtel de Ville Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 17:30:00
fin : 2026-03-25 18:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Dans le cadre du Printemps des Poètes.
Jacques Prévert et Joseph Kosma mis en musique par le duo Quartier libre.
Rendez-vous pour une ballade musicale et poétique où chacun pourra retrouver les pépites qui feront vibrer son cœur. .
Halles de l’Hôtel de Ville Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
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English : Concert piano et chant Jacques Prévert et Joseph Kosma
L’événement Concert piano et chant Jacques Prévert et Joseph Kosma Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault