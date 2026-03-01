Concert piano et chant Jacques Prévert et Joseph Kosma

Halles de l’Hôtel de Ville Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25 18:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre du Printemps des Poètes.

Jacques Prévert et Joseph Kosma mis en musique par le duo Quartier libre.

Rendez-vous pour une ballade musicale et poétique où chacun pourra retrouver les pépites qui feront vibrer son cœur. .

Halles de l’Hôtel de Ville Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

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English : Concert piano et chant Jacques Prévert et Joseph Kosma

L’événement Concert piano et chant Jacques Prévert et Joseph Kosma Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault